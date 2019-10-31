В российской тушенке оказалось мало мяса

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тушеного мяса популярных российских марок. Копии протоколов испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняла участие свинина марок «Мясницкий ряд», «Главпродукт», «Честный продукт», «Сделано в СССР/Салют», «Ремит», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Скопинский», а также говядина брендов: «Добротный продукт», «Спецпроект», «Сохраним традиции», «Рузком», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Главпродукт», «Елинский», «Курганский стандарт», «Окей» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Стоимость продукции варьировалась от 380 до 670 рублей за килограмм.

Во время проверки выяснилось, что не вся продукция соответствует заявленным на маркировке требованиям. В частности, гистологический анализ выявил, что тушеная говядина «Скопинская» преимущественно состоит из жировой ткани; мышечная присутствует в недостаточном количестве. В «Елинском» тоже мало мышечной ткани, зато много соединительной. Лишь в умеренном количестве мышечная ткань присутствует в тушеной свинине: в образцах «Главпродукт», «Сделано в СССР/Салют», «Ремит», «Барс» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

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Кроме того, в некоторых образцах нашли «скрытые» ингредиенты: в «Рузком» — камедь, «Руси» — каррагинан, «Неприкосновенном запасе» — камедь, животный белок и субпродукты, «Главпродукте» (говядина) — соевый изолят и каррагинан, «Курганском стандарте», «Сохраним традиции» — субпродукты. По словам экспертов, такие добавки снижают стоимость производства, одновременно падает и пищевая ценность.

В итоге к покупке рекомендовали только свинину «Честный продукт», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», а также говядину «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

Ранее в октябре «Росконтроль» представил результаты исследования чая. Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

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