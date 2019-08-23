Названо лучшее слоеное тесто

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование слоеного бездрожжевого теста. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты изучили образцы теста семи брендов: «Цезарь premium», «Морозко», «Каждый день», «Хлебный дом/Звездное тесто», «Черемушки», «То, что надо!», «Талосто/Без хлопот». Программа испытаний включала более 60 параметров оценки качества и безопасности продукции.

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Отмечается, что каждый из протестированных образцов соответствует требованиям безопасности. Бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы в продукции не обнаружены.

Тем не менее «Цезарь premium» и «Морозко» были добавлены в список товаров с замечаниями из-за обнаружения в них неуказанных в составе модифицированных жиров. При этом тесто «Цезарь premium» оказалось самым дорогих из всех исследуемых — цена за килограмм составила 221,69 рубля.

Продукция всех остальных марок была рекомендована к покупке. Самым воздушным из проверенных образцов оказалось тесто «Черемушки» — высота выпечки составила 6,7 сантиметра.

Ранее «Росконтроль» провел исследование кетчупа и выяснил, что продукция марок «Каждый день» и «365 дней» может быть небезопасна для здоровья.

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