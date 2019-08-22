Названы опасные для людей электрические чайники

Роскачество проверило 30 самых популярных электрических чайников в российских магазинах и выяснило, что некоторые из них опасны для человека. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте организации.

Чайник «Эльбрус» не выключается автоматически при закипании воды, что является нарушением норм электробезопасности, отметили исследователи. У модели Delta LUX DL-1057 протекает дно, а у BBK EK 1705S вода выплескивается наружу при закипании. Чайник Scarlett SC-EK18P44 при кипячении воды выделяет органические вещества, которые могут образовывать в организме вредные для здоровья вещества. Та же проблема обнаружена у чайников Centek СТ-1068 и BBK EK 1705S.

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Эксперты также оценивали наличие в воде формальдегида (вещество выделяется из корпуса чайников). Формальдегид был обнаружен в воде в 8 из 30 случаев. Эксперты поясняют, что, попадая в организм вместе с кипяченой водой в большом количестве, он может оказать негативное воздействие на потребителей. Однако в Роскачестве отметили, что в России нет правил, согласно которым выделяющийся из корпуса чайника формальдегид является признаком дефекта изделия.

В Роскачестве для безопасного использования электрочайника рекомендуют кипятить столько воды, сколько человек может выпить за один раз. Также эксперты советуют читать инструкцию по эксплуатации электроприбора.

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