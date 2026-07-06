NZZ: Страны НАТО отстали по уровню военной техники на целую эпоху

Беспилотные системы с элементами ИИ изменили характер боевых действий, оставив армии стран Запада далеко позади. К такому выводу пришли авторы швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Как указано в статье, пока НАТО тратит миллиарды на подготовку к классическим войнам, на фронте наступила новая эра. Танки, гаубицы и крупные группы солдат стали легкой мишенью для беспилотников — они большие, медленные и уязвимые.

Огромные инвестиции альянса в тяжелую технику рискуют оказаться напрасными, считают авторы статьи. НАТО столкнулось с вызовами, к которым оказалось совершенно не готово, резюмируется в материале.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы (ВС) России преуспевают на поле боя и движутся к установлению полного контроля над Донбассом. ВС РФ довольно успешно выступают на поле боя и эффективно парируют атаки беспилотников, к которым сумели адаптироваться.