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21:53, 6 июля 2026Мир

В Швейцарии признали упадок армий стран Запада

NZZ: Страны НАТО отстали по уровню военной техники на целую эпоху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Беспилотные системы с элементами ИИ изменили характер боевых действий, оставив армии стран Запада далеко позади. К такому выводу пришли авторы швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Как указано в статье, пока НАТО тратит миллиарды на подготовку к классическим войнам, на фронте наступила новая эра. Танки, гаубицы и крупные группы солдат стали легкой мишенью для беспилотников — они большие, медленные и уязвимые.

Огромные инвестиции альянса в тяжелую технику рискуют оказаться напрасными, считают авторы статьи. НАТО столкнулось с вызовами, к которым оказалось совершенно не готово, резюмируется в материале.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы (ВС) России преуспевают на поле боя и движутся к установлению полного контроля над Донбассом. ВС РФ довольно успешно выступают на поле боя и эффективно парируют атаки беспилотников, к которым сумели адаптироваться.

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