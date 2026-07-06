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21:38, 6 июля 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ пытались продать грузовик с оружием и боеприпасами

3 бойца ВСУ пытались продать грузовик с оружием и боеприпасами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались продать грузовик с оружием и боеприпасами более чем на два миллиона гривен. Об этом сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

«ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки (...) Во время задержания изъято более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время расследования был выявлен еще один эпизод сбыта вооружения.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ пытался продать почти 100 автоматов и более 400 патронов в Харьковской области.

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