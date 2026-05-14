ТАСС: Солдат ВСУ пытался продать почти 100 автоматов в Харьковской области

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался продать почти 100 автоматов и более 400 патронов в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что в Харьковской области продолжается массовая незаконная торговля оружием и боеприпасами. По его словам, украинские военные ежедневно вывозят в областной центр оружие, а затем передают его на реализацию преступным группировкам.

«Периодически служащие НГУ [Национальной гвардии Украины] производят задержания. В частности, накануне стало известно, что солдат ВСУ пытался привезти в областной центр почти 100 автоматов (98 единиц) и более 400 патронов к ним», — сказал информатор.

Ранее в незаконной продаже оружия уличили командиров ВСУ. Его приобретают внутри Украины, а также за пределами страны.