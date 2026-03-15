РИА Новости: Командиры ВСУ в Харьковской области обогащаются на продаже оружия

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обогащаются за счет незаконной продажи стрелкового оружия преступным группировкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Известно, что командиры ВСУ обогащаются на продаже оружия в Харьковской области. Его приобретают внутри Украины и за пределами страны. При этом украинская полиция задерживает только рядовых курьеров.

«Чаще всего оружие записывается на пропавшего без вести украинского военнослужащего, затем автоматы и боеприпасы вывозят по поддельным документам в тыловые районы, где уже передают посредникам для дальнейшей реализации», — отметил источник.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. СБУ сообщила о задержании шести членов сети нелегальных торговцев стрелковым оружием.

