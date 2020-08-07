Названы «любимые» пароли мошенников

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал «любимые» пароли мошенников в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, среди «любимых» паролей у хакеров те, которые просто подобрать: номер телефона, день рождения и имя пользователя или любые другие общедоступные данные.

Эксперт посоветовал создавать длинные пароли — до 15 символов, строчными и заглавными буквами. Кроме того, Мясоедов порекомендовал использовать отдельный пароль для каждого сервиса.

Ранее глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, что идеальный пароль должен представлять из себя комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв и состоять из 16 символов. Он также подчеркнул, что пароль не должен содержать какой-либо информации, которую можно найти в открытом доступе, а также отметил, что не следует использовать один пароль для учетных записей в разных сервисах.