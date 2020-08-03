Россиянам порекомендовали легкий способ придумать надежный пароль

Россиянам дали рекомендации по подбору надежного и запоминающегося пароля. Ролик, в котором описывается этот способ, опубликован на YouTube Первого канала.

Корреспондент отметила, что список популярных паролей до сих пор возглавляет легкая комбинация цифр от единицы до шестерки. При этом большинство пользователей знают, что для хорошей защиты своих данных рекомендуется использовать не только цифры, но и строчные и прописные буквы. «Пока нам лень придумывать сложные коды, мошенникам вовсе не лень придумывать новые способы добычи информации», — отметила она.

При выборе сложного пароля для почты и банковских приложений корреспондент посоветовала обязательно использовать буквы, цифры и символы. Чтобы этот код было легко запомнить, она предложила открыть текст любимой песни, выбрать любую строчку и взять первые буквы каждого слова и знаки препинания.

Затем нужно добавить какую-либо памятную дату, разбить ее на части. Таким образом у журналистки получилась комбинация Aztp,28kcs03. «Чтобы взломать такой пароль, потребуются месяцы. Не каждый мошенник за такое возьмется», — резюмировала она, напомнив, что пароли нужно периодически менять.

Ранее глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, что идеальный пароль должен представлять из себя комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв и состоять из 16 символов. Он также подчеркнул, что пароль не должен содержать какой-либо информации, которую можно найти в открытом доступе, а также отметил, что не следует использовать один пароль для учетных записей в разных сервисах.