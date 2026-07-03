Рассекречена новая версия Windows

Windows Central: Microsoft создала облегченную версию Windows на основе ИИ

Microsoft создала новую версию Windows, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Профильный портал получил видео, которое прислал один из проверенных источников в компании. Ролик рассказывал об Aion — облегченной операционной системе (ОС). Как пояснили авторы видео, новая ОС создана на основе Windows, но лишена большинства компонентов и сервисов традиционной операционной системы.

Aion базируется на искусственном интеллекте — сервис Copilot «находится в центре пользовательского интерфейса». При этом ОС не запускает привычных программ — она поддерживает только веб-приложения и не работает без подключения к интернету. Рассекреченную Aion авторы назвали облегченной версией Windows 11.

По словам редактора портала Зака Боудена, концепция новой ОС действительно была разработана в Microsoft. Однако проект и презентацию Aion создали в 2024 году, и неизвестно, продвинулся ли IT-гигант в ее разработке. «Насколько я понимаю, Aion был экспериментальным проектом, придуманным для изучения возможностей пользовательского интерфейса настольной версии, созданного с нуля на основе агентного ИИ», — подытожил Боуден.

Ранее Microsoft предупредила многих пользователей Windows 11 о скором окончании сроков поддержки ОС. В компании рассказали, что поддержка версии 24H2 завершится 13 октября 2026 года.