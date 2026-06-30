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02:01, 1 июля 2026Наука и техника

Пользователей Windows 11 предупредили об опасности

Пользователей Windows 11 24H2 призвали обновиться до версии 25H2 для сохранения поддержки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft предупредила многих пользователей Windows 11 о скором окончании сроков поддержки операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Windows Central.

Журналисты выяснили, что американский IT-гигант начал рассылать сообщения пользователям Windows 11 Home и Pro, которые остались с версией операционной системы с идентификатором 24H2. В компании рассказали, что указанная версия ОС прекратит получать поддержку обновлениями и патчами 13 октября 2026 года.

Специалисты компании объяснили, что пользоваться Windows и не получать регулярные обновления небезопасно. По словам журналистов, хорошая новость заключается в том, что обновление 25H2, которое предлагают установить в Microsoft, поддеживают все компьютеры, работающие с версией 24H2. «На самом деле, они настолько похожи, что обновление до 25H2 очень небольшое и не вызывает проблем с совместимостью», — отметили авторы.

В материале говорится, что каждая крупная версия Windows 11 имеет два года поддержки — в октябре 2026-го как раз истечет 24-месячный срок, в течение которого 24H2 должна получать обновления. Коммерческие пользователи могут рассчитывать на поддержку в течение 36 месяцев.

В конце июня Microsoft начала принудительно обновлять Windows 11 на компьютерах пользователей. На устройства стали устанавливать версию операционной системы с идентификатором 25H2.

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