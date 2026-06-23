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16:22, 23 июня 2026Наука и техника

Microsoft принудительно обновила компьютеры с Windows

Microsoft заставила пользователей обновиться до Windows 11 25H2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft начала принудительно обновлять Windows 11 на компьютерах пользователей. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что фирма внезапно начала разворачивать версию Windows 11 25H2 на всех устройствах, которые ее поддерживают. «Ваш компьютер может получить обновление независимо от того, запрашивали вы его или нет», — объяснили авторы.

В материале говорится, что многим пользователям может не понравиться вмешательство Microsoft. Однако, по их словам, «все не так плохо». Специалисты рассказали, что версия 25H2 использует тот же код, что и 24H2, — она устанавливается за несколько минут и продлевает срок службы устройства сразу на год вперед. Кроме того, они объяснили, что таким образом Microsoft подготавливает пользователей Windows к переходу на версию 26H1.

Журналисты уточнили, что 26H1 основана на новой платформе и при ее разворачивании теоретически могут возникнуть сложности. «Для подавляющего большинства пользователей все эти сложности сейчас неактуальны. Обновление до Windows 11 25H2 проходит безболезненно», — заключили авторы.

В конце июня специалисты издания XDA перечислили встроенные в Windows 11 функций, которые могут замедлять работу компьютера. К ним отнесли функцию телеметрии, систему отчетов об ошибках Windows и поиск Windows.

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