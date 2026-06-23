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09:02, 23 июня 2026Наука и техника

Названы замедляющие Windows функции

XDA: Телеметрию и систему отчетов об ошибках посоветовали отключить в Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Специалисты издания XDA перечислили встроенные в Windows 11 функции, которые могут замедлять работу компьютера. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналист портала Брайан Берджесс рассказал, что в операционной системе (ОС) от Microsoft по умолчанию работает несколько встроенных сервисов, которые могут мешать работе Windows. Специалист назвал их необязательными, замедляющими работу ОС и призвал отключить их.

Автор издания рекомендовал выключить функцию телеметрии, которая собирает данные об использовании ресурсов. Также он посоветовал отключить систему отчетов об ошибках Windows, объяснив это словами «чем меньше запущенных сервисов, тем лучше». Утилиту-помощник по совместимости программ журналист также назвал бесполезным сервисом.

В числе прочих бесполезных программ Берджесс отметил поиск Windows, биометрическую службу и службу диагностической политики. Также он рекомендовал деактивировать фоновые службы всех сторонних приложений.

В конце июня журналисты издания How-To Geek призвали заменить несколько вредных программ, встроенных в Windows. В их число вошли браузер Edge и почтовый клиент Outlook.

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