Раскрыты самые вредные приложения в Windows

В How-To Geek призвали удалить из Windows браузер Edge и почтовый клиент Outlook

Встроенный в Windows 11 браузер и программу резервного копирования данных призвали заменить на альтернативные приложения. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналист медиа Сидни Батлер раскрыл встроенные в операционную систему (ОС) от Microsoft программы, которые он считает самыми бесполезными и вредными. В первую очередь специалист выделил Microsoft Edge — браузер, встроенный в каждую копию Windows. По его словам, программа буквально напичкана сервисами Microsoft и рекламой. Автор предложил выбрать вместо Edge браузер Google Chrome, Mozilla Firefox и другие аналоги.

Также автор посоветовал не пользоваться программой для резервного копирования данных в облако OneDrive. Батлер заметил, что она привлекает пользователей бесплатным местом на диске — 5 гигабайт. Однако оно быстро закончится, и Microsoft начнет рекламировать через OneDrive подписку на платный доступ. Кроме того, журналист призвал отказаться от почтового клиента Outlook — из-за запутанных настроек и встроенной рекламы.

В заключение редактор How-To Geek заявил, что видеоредактор Clipchamp многим кажется неплохой бесплатной программой. «Однако сегодня, при запуске приложения, утилита больше похожа на очередную площадку для рекламы подписки Microsoft 365», — посетовал специалист.

В начале июня Microsoft отчиталась, что нашла и исправила больше 200 уязвимостей в Windows. Это рекордное количество ошибок, исправленных в одном обновлении.