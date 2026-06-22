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12:34, 22 июня 2026Наука и техника

Раскрыты самые вредные приложения в Windows

В How-To Geek призвали удалить из Windows браузер Edge и почтовый клиент Outlook
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: eleonimages / Shutterstock / Fotodom

Встроенный в Windows 11 браузер и программу резервного копирования данных призвали заменить на альтернативные приложения. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналист медиа Сидни Батлер раскрыл встроенные в операционную систему (ОС) от Microsoft программы, которые он считает самыми бесполезными и вредными. В первую очередь специалист выделил Microsoft Edge — браузер, встроенный в каждую копию Windows. По его словам, программа буквально напичкана сервисами Microsoft и рекламой. Автор предложил выбрать вместо Edge браузер Google Chrome, Mozilla Firefox и другие аналоги.

Также автор посоветовал не пользоваться программой для резервного копирования данных в облако OneDrive. Батлер заметил, что она привлекает пользователей бесплатным местом на диске — 5 гигабайт. Однако оно быстро закончится, и Microsoft начнет рекламировать через OneDrive подписку на платный доступ. Кроме того, журналист призвал отказаться от почтового клиента Outlook — из-за запутанных настроек и встроенной рекламы.

В заключение редактор How-To Geek заявил, что видеоредактор Clipchamp многим кажется неплохой бесплатной программой. «Однако сегодня, при запуске приложения, утилита больше похожа на очередную площадку для рекламы подписки Microsoft 365», — посетовал специалист.

В начале июня Microsoft отчиталась, что нашла и исправила больше 200 уязвимостей в Windows. Это рекордное количество ошибок, исправленных в одном обновлении.

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