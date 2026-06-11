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12:10, 11 июня 2026Наука и техника

В Windows нашли рекордное количество ошибок

PCWorld: В Windows нашли рекордное количество уязвимостей — 206 штук
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft нашла и исправила больше 200 уязвимостей в Windows. На это обратило внимание PCWorld.

В начале июня фирма выпустила традиционное обновление безопасности для Windows в рамках ежемесячного «Вторника обновлений». Специалисты компании отчитались, что в операционных системах (ОС) семейства нашли и устранили 206 уязвимостей. Таким образом был побит рекорд, установленный в октябре 2025 года — тогда инженеры и энтузиасты обнаружили в Windows 175 ошибок.

В отчете Microsoft отмечается, что 118 ошибок безопасности связаны с различными версиями Windows, которые корпорация по-прежнему поддерживает. Единственной уязвимостью, которую активно используют злоумышленники, назвали системную брешь с идентификатором CVE-2026-41091. Она связана с «Защитником Windows» (Microsoft Defender) и позволяет злоумышленникам проникнуть в ОС и повысить системные привилегии.

54 уязвимости касаются сервисов Office. Авторы портала заметили, что по сравнению с маем количество найденных в офисных программах ошибок выросло вдвое. Журналисты подытожили, что проверить наличие обновления можно через раздел «Безопасность Windows» в настройках ОС.

Ранее авторы издания XDA назвали сервисы Microsoft, которые компания не смогла исправить за годы использования. К ним отнесли Outlook, «Погоду» и Clipchamp и Microsoft 365.

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