Названы самые уязвимые перед мошенниками профессии

Роскачество определило профессии, наиболее подверженные угрозе мошенничества через электронную почту. Они названы в исследовании организации, выдержки из которого приводит ТАСС.

Самой явной опасности подвержены бухгалтеры, финансисты, секретари и сотрудники коммерческих отделов компаний. Зараженные файлы попадают в их компьютеры через рабочие письма в виде архивированных документов. При этом мошенники нередко используют «слова-якоря», наиболее частые из которых: заказ, ордер, пароль, срочно.

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Специалисты советуют внимательнее относиться к входящей почте, даже если источник кажется надежным. Для этого необходимо проверять адрес отправителя и указанную в сообщении контактную информацию.

Также Роскачество советует внимательно относиться к письмам от известных брендов — не переходить сразу по указанным ссылкам, а сначала проверить указанные в них веб-адреса, наведя курсор.

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