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В российской тушенке нашли антибиотики

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Роскачество провело исследование тушенки, продающейся в российских магазинах, в результате которого выявило нарушения во всех проверенных образцах. Соответствующее сообщение организации приводит ТАСС.

В рамках исследования было проверено 23 образца тушеной говядины, произведенных в российских регионах и Белоруссии, стоимостью от 83 до 306 рублей за упаковку по 136 показателям качества и безопасности.

В результате эксперты нашли в пяти образцах следы антибиотиков, содержание которых не регламентируется действующими правилами. В одном из образцов содержание лекарственных препаратов превышало тысячу микрограммов на килограмм при обычных показателях в 1,4-5 микрограммов на килограмм.

Также в проверенных образцах обнаружились следы ДНК посторонних животных: свиньи, курицы и лошади. Претензии по вкусу, цвету и запаху возникли ко всем образцам, кроме одного.

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