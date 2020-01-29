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Роскачество предрекло школьникам потливость из-за формы

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Роскачество изучило школьную форму 21 торговой марки и обнаружило в ней нарушения по гигиеническим показателям. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Школьные пиджаки для мальчиков оказались небезопасными для здоровья детей. Все вещи, которые подверглись экспертизе, произведены в Китае, Турции и во Вьетнаме. Цена пиджаков составляла от 1300 рублей до 8790 рублей.

Специалисты проверили состав материала формы и выяснили, что девять брендов не указали в маркировке точный состав. Также отмечается, что восемь марок не соответствуют требованиям воздухопроницаемости, что приведет к потливости и повышению температуры тела. Столько же брендов нарушили технический регламент по способности поглощать водяные пары из воздуха — гигроскопичности. Также выявлены случаи несоответствия ткани по составу для школьной формы, недостоверности этикеток и потенциальной опасности формы для склонных к аллергическим реакциям детей.

Одежда шести марок не вызвала вопросов у экспертов, оказавшись безопасной, это Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly, ASN Aselin.

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