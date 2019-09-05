Гендерно-нейтральная школьная форма возмутила родителей

Родители учащихся одной их школ в Льюисе, Англия, решили протестовать против новой единой формы. Об этом сообщает The Sun.

В 2017 году руководство школы объявило, что все недавно поступившие ученики должны приходить на уроки в гендерно-нейтральной одежде. В частности, ученицам школы было запрещено носить юбки. Такой политики в учебном заведении решили придерживаться для того, чтобы дети-трансгендеры чувствовали себя комфортно в новой обстановке.

Однако теперь, перед началом нового учебного года, указанные правила стали распространяться на всех учеников без исключения. Более того, родителей предупредили, что школьников, игнорирующих регламент, не допустят к занятиям. Родители сочли нововведения бессмысленными и собрались отправиться в школу с протестом.

По словам представителя учебного заведения, единую форму ввели в первую очередь для того, чтобы дорогая одежда и лейблы некоторых учащихся не отвлекали остальных от учебы. «Похожие требования к униформе уже введены по меньшей мере в 40 школах», — зявил он.

В феврале 2018 года начальная школа Taimei в престижном японском районе Гинза предписала родителям купить для детей единую школьную форму от модного дома Armani. Костюм для ребенка стоил около 729 долларов. Кроме того, форма подразумевала аксессуары той же марки. Директор школы Taimei Тосицугу Вада заявил, что такая одежда уместна для детей, которые обучаются в государственной школе богатого района.

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