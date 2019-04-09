Фанатов удивила школьная обувь племянницы Ким Кардашьян

Поклонников семьи Кардашьян удивила школьная обувь дочери старшей сестры Ким Кардашьян Кортни. На эту тему они высказались в комментариях под фотографией, которая была опубликована в Instagram.

На снимке 39-летняя Кортни Кардашьян позирует с сестрой Ким, шестилетней дочерью Пенелопой и пятилетней племянницей Норт. Обе девочки одеты в школьную форму: темно-синие футболки-поло и клетчатые голубые юбки.

Внимание подписчиков привлекли туфли-лоферы модного дома Gucci на ногах Пенелопы: их стоимость составляет 400 долларов (более 26 тысяч рублей).

«Посмотрите на Пенелопу в маленьких Gucci, которые она носит в школу. Господи, я думала это самые обычные лоферы. Носить Gucci в школу в шесть лет — никаких проблем», — возмущались некоторые из них.

«У маленькой Пенелопы одежда лучше, чем у меня в 24 года… Пенелопа носит такие туфли в школу», — сетовали другие.

«На самом деле, я в шоке. Неужели она в Gucci?!» — изумились третьи.

Тем не менее публикация набрала около 5,5 миллиона лайков.

В июне прошлого года дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт заметили в Нью-Йорке с нарощенными волосами. Девочку сфотографировали с матерью по дороге в магазин сладостей Dylan's Candy Bar в Манхэттене. Длинные волосы ребенка были выпрямлены и уложены в конский хвост — популярную прическу в стиле актрисы и певицы Арины Гранде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!