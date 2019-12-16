Раздетых российских школьников заставили прыгать из окна в снег на учениях

Новостное агентство N24 RU / YouTube

Учащихся школы «Земля родная» в Новом Уренгое во время плановой тревоги заставили выпрыгивать через окно в снег без верхней одежды, сообщает N24.

Через окно по приказу учителя эвакуировались мальчики, находящиеся на уроке технологии на первом этаже. Остальные школьники вышли на улицу другим путем.

Издание опубликовало видео, снятое одной из учениц. На нем видны дети в школьной форме, на некоторых девочках — юбки, колготки и легкие туфли. Все стоят в снегу и ежатся от холода. По информации N24, некоторые подростки в итоге заболели.

Директор школы обещала родителям провести служебную проверку и наказать педагога, организовавшего учения. Она заверила, что аналогичные тренировки прошли и в других учебных заведениях города.

Женщина добавила, что учитель технологии объяснил ученикам, что эвакуация через окно возможна в случае настоящего пожара, и «решил применить теорию на практике».

Учения в школе прошли 10 декабря. В тот день на улице было минус 18 градусов.

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