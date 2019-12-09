Девять российских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, эвакуировали девять школ из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

Также несколько звонков с сообщениями о минировании поступило в учебные заведения Хабаровска. Все здания эвакуировали. Из школ вывели 7 тысяч 32 школьника, никто не пострадал. Сейчас на местах работают экстренные службы. Отмечается, что звонки были анонимными, некоторые сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили по электронной почте.

В ноябре массовые эвакуации произошли в Москве. Из-за сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы посетители нескольких торговых центров, аквапарка, двух столичных школ, телецентра Останкино и РНИМУ имени Пирогова. Все сообщения оказались ложными.

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