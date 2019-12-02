В Москве началась новая волна сообщений о минированиях

Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах стали поступать на московские объекты. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К настоящему моменту сообщения об угрозе взрывов поступили в ГУМ, ТЦ «Афимолл Сити», в Басманный и Лефортовский суды, уточнил собеседник агентства.

В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании. Так, 5 июня в российской столице «заминировали» около 50 объектов, в том числе здание Госдумы. Днем ранее экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании 200 городских объектов. В частности, в сообщениях говорилось об угрозе взрыва в здании телецентра «Останкино» и редакции МИА «Россия сегодня».

В мае сообщалось о десяти «заминированных» столичных школах. Позже в том же месяце эвакуация из-за сообщений о минировании прошла в десяти школах Санкт-Петербурга.

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