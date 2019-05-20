Телефонные террористы взялись за московские школы

Около десяти школ Москвы получили сигналы о минировании зданий. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает «Интерфакс».

«Сотрудники правоохранительных органов и спасатели проводят проверку поступивших сигналов», — сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.

О числе эвакуированных пока не сообщается. Официальных подтверждений данной информации пока также не поступало.

Ранее в мае в московские торговые и бизнес-центры массово получили сообщения об угрозах взрыва. Людей эвакуировали примерно из десятка зданий.

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