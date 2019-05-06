Десяток торговых центров эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов

В московские торговые центры массово стали поступать сообщения об угрозах взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуируют примерно из десятка зданий. Угрозы поступили в торговые центры на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Профсоюзной улице, Литовском и Тверском бульварах. Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию.

Агентство РИА Новости уточняет, что анонимные сообщения поступили в бизнес-центр «Саммит» на Тверской и торговый центр «Интер-Север» на Фестивальной. Из «Саммита» людей пока не эвакуируют, там ждут прибытия кинологов.

Последняя волна телефонного терроризма прокатилась по Москве в феврале. Тогда в экстренные службы столицы поступили сообщения о взрывных устройствах в трех школах, детском саду, бизнес-центре и ТЦ.

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