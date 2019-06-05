По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

В Москве «заминировали» около 50 объектов, в том числе здание Госдумы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, сообщения об угрозах взрыва проверяются. Сигналы о заложенных взрывных устройствах продолжают поступать. На скольких объектах проводится эвакуация, не уточняется.

4 июня экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании двух сотен городских объектов. В частности, в сообщениях говорилось об угрозе взрыва в здании Госдумы, телецентре «Останкино» и редакции МИА «Россия сегодня».

Ранее 20 мая оказались «заминированы» около десяти школ Москвы. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.

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