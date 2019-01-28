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Волна сообщений о минировании зданий прокатилась по России

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Административные здания и социальные объекты в ряде российских регионов эвакуируют после сообщений о минировании, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сообщения поступают на электронную почту организаций. В частности, из-за угрозы минирования были эвакуированы различные учреждения в Кемерове, Абакане, Омске, Новосибирске, а также Алтайском и Красноярском краях.

В основном под угрозой минирования находятся школы, больницы, административные здания и социальные учреждения.

Подобная волна сообщений прошла по России 25 января. Целью злоумышленников также стали в основном социальные и административные объекты.

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