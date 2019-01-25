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В России началась волна сообщений о массовых минированиях зданий

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В Чите, Улан-Удэ и Иркутске эвакуируют государственные органы, школы и больницы из-за сообщений о минировании. Письма с угрозами поступают на электронные почты, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, в Иркутске эвакуация организована в областной детской больнице, областной детской туберкулезной больнице, Иркутской районной больнице, городских больницах №8 и №10, а также в областном психиатрическом диспансере №1 и в школе №14. В Минздраве также сообщили, что проверка больницы №10 завершена, взрывных устройств не обнаружено, пациенты и врачи вернулись в медицинское учреждение.

ТАСС сообщает, что спецслужбы проверяют здания правительства, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ. Проверка зданий спецслужбами продлится до 13:00 по местному времени (08:00 по Москве). По словам очевидцев, центр Улан-Удэ, где находятся здания республиканского правительства и заксобрания, администрация Улан-Удэ, перекрыты автомобилями ДПС.

По информации источника агентства в органах власти Читы, в пятницу поступили сообщения о минировании здания мэрии, администрации Железнодорожного района и читинской школы №1.

Ранее на этой неделе проводилась массовая эвакуация после информации о бомбах, якобы заложенных в ряде социальных учреждений Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки. Информация о минировании не подтвердилась.

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