По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании

В нескольких школах Санкт-Петербурга эвакуировали учащихся из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили очевидцы во «ВКонтакте».

Эвакуация прошла в школах №188 в Красногвардейском районе, №110 в Выборгском районе и №283 в Кировском районе города. Также сообщается об эвакуации в женской консультации при роддоме №10 по улице Тамбасова.

Кроме того, учеников эвакуировали из школ №291, 547, 394, 509, 282 и 271.

На время проверки зданий детей вывели на улицу, фото появились в соцсетях.

В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной.

6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве. Людей эвакуировали примерно из десятка зданий. Угрозы поступили в торговые центры на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Профсоюзной улице, Литовском и Тверском бульварах.

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