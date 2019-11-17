В Москве прошли массовые эвакуации

В Москве днем и вечером 17 ноября из-за сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы посетители нескольких крупных торговых центров и других объектов, пишет издание Baza.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, эвакуированы около двух тысяч человек из крупнейшего столичного аквапарка «Мореон» на Голубинской улице. Туда прибыли пожарные и спасатели.

Также, по словам источника агентства в правоохранительных органах, поступали сообщения о минировании двух столичных школ, телецентра Останкино и РНИМУ имени Пирогова. Здания были проверены, угрозы не подтвердились.

В МЧС, как передает агентство «Москва», сообщили об эвакуации людей из торгового центра «Океания» на Кутузовском проспекте, но это произошло вследствие срабатывания пожарной сигнализации, которое, как выяснилось позднее, было ложным. Работа ТЦ возобновилась.

Последний раз массовые эвакуации в столице из-за ложных сообщений о минировании проводились в июне этого года.

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