Красную площадь эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Посетителей ГУМа вывели с территории Красной площади в Москве из-за сообщений о заложенной бомбе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, один из охранников сообщил, что людей эвакуируют только из ГУМа, другой заявил, что эвакуация проходит на всей территории площади.

Отмечается, что из-за сообщения о минировании была прервана дискуссия представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов, проходившая в демонстрационном зале универмага в рамках фестиваля «Красная площадь».

По информации Telegram-канала «Говорит Москва», данные об эвакуации подтвердили в пресс-службе фестиваля. «У нас действительно произошла эвакуация из-за ГУМа, говорят, что была плановая проверка. На площади продолжается концерт памяти Андрея Дементьева. Всё идёт по плану», — говорится в сообщении.

При этом очевидцы сообщают об оцеплении территории Красной площади. Комментариев ФСО пока не поступало.

В начале мая сообщалось, что в московские торговые центры массово стали поступать сообщения об угрозах взрыва. Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуировали примерно из десятка зданий. Угрозы поступили в торговые центры на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Профсоюзной улице, Литовском и Тверском бульварах.

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