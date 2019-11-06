Власти Подмосковья рассказали о помощи многодетным родителям

Выплаты на школьную форму получили многодетные родители на общую сумму 181,5 миллиона рублей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит РИАМО в среду, 6 ноября.

Выплаты были оформлены на 60 тысяч школьников, уточнила она. «Размер выплаты составляет три тысячи рублей. Для получения выплаты многодетные родители предоставляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе», — рассказала Фаевская.

По ее словам, в настоящий момент в многодетных семьях, проживающих на территории области, воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что система социальной помощи в регионе должна работать эффективно. По его словам, в последние годы было запущено много новых программ. Также соцслужбы стали активней взаимодействовать с волонтерскими организациями, отметил глава региона.