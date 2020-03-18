Назван риск удаленной работы для банков

Из-за перехода банковских сотрудников на удаленную работу может вырасти число хакерских атак. К такому заключению пришли опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК эксперты. Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.

По словам специалистов, переход на удаленку чреват увеличением нагрузки и нехваткой серверных мощностей. Кроме того, хакеры могут увеличить число кибератак на компьютеры и незащищенные домашние сети сотрудников. Целью атак, указывают эксперты, станет кража денег и персональных данных. «Необходимо напомнить коллегам о базовых правилах кибербезопасности: не переходить по ссылкам в письмах от незнакомых людей, использовать надежные пароли», — напомнил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

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По последним данным, в России выявлено больше 100 случаев заражения новым типом коронавируса. Большинство инфицированных — в Москве. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, столичные власти запретили проведение мероприятий численностью более 50 человек, пожилых людей попросили оставаться дома. Некоторые компании перевели сотрудников на удаленную работу.

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