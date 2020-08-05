В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки

На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.

По словам эксперта, пик активности мошенников пришелся на апрель. Тогда в Сети возникло 56 фейковых копий сайта Delivery Club, а также не менее 30 поддельных сайтов «Яндекс.Еды». Кроме того, под атаки злоумышленников попали «Утконос», «ВкусВилл» и «Перекресток», а также Samsung и «Ситилинк».

Так, преступники выкладывали якобы на продажу дорогой товар с большой скидкой и запрашивали предоплату. После того, как пользователи переводили деньги на счет мошенников, они исчезали. По другой схеме злоумышленники также запрашивали деньги вперед, а затем действительно заказывали «клиенту» товар с интернет-магазине с оплатой при доставке. Деньги же в полном объеме уходили преступникам.

По словам экспертов, фейковые сайты могут лишь незначительно отличаться от настоящих — например, одной буквой в адресной строке. А вот внешний сайт фишинговой страницы отличить от оригинала очень проблематично.

Чтобы избежать попадания на фишинговый сайт, директор Trust & Safety «Авито» Андрей Рыбинцев посоветовал россиянам не переходить в другие мессенджеры, чтобы обсудить онлайн-сделку, не нажимать на неизвестные ссылки, а также проверять значок замка в браузере и адрес интернет-ресурса, который должен начинаться с https, где буква s указывает на безопасность сайта.

Ранее сообщалось, что просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт. Россиянам посоветовали иметь антивирус на всех устройствах и пользоваться исключительно легальных контентом.