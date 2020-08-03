Базу данных миллиона автомобилистов Москвы выставили на продажу

В сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья. Как сообщает «Коммерсантъ», ее начальная стоимость оценивается в 1,5 тысячи долларов.

Ее выставили 24 июля на форуме, где регулярно продают базы данных и организаций. Она представляет из себя файлы Excel примерно на один миллион строк с данными, актуальными на конец 2019 года. В базе данных содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.

Материалы по теме Темный лорд Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается? «Один неверный клик может изменить все» Пандемия коронавируса сделала хакеров опаснее и быстрее. Как им противостоять?

Специалисты по информационной безопасности считают, что базой могут заинтересоваться автоугонщики и мошенники. По словам менеджера по развитию направления DLP Solar Dozor в «Ростелеком-Солар» Алексея Кубарева, информация в базе дает возможность проводить различные мошенничества, в том числе с участием в ДТП, с оплатой штрафов и с оформлением поддельных номеров.

По мнению основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, базу продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет». Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов оценил утечку в сравнении с другими подобными примерно в 1 биткойн (11,1 тысячи долларов).

В мае база данных российских автовладельцев оказалась в открытом доступе, ее выставили на продажу на одном из форумов даркнета. Ее подлинность подтвердил сотрудник каршеринговой компании.