В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей

Базы данных МВД с данными российских водителей не взламывались. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, не зафиксирован взлом информационных систем МВД с данными граждан. Тем самым он опроверг возможность утечки информации из базы правоохранительных органов.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах считает, что конфиденциальная информация попала в открытый доступ от страховых компаний.

Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья. Ее начальная стоимость оценивается в 1,5 тысячи долларов. Сведения выставили 24 июля на форуме, где регулярно продают базы данных и организаций. Она представляет из себя файлы Excel примерно на один миллион строк с данными, актуальными на конец 2019 года. В базе данных содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.

По мнению основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, базу продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет». Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов оценил утечку в сравнении с другими подобными примерно в 1 биткойн (11,1 тысячи долларов).

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