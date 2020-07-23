«Юла» и Avito опровергли утечку данных сотен тысяч пользователей

Сервисы для онлайн-размещения объявлений Avito и «Юла» опровергли утечку данных 600 тысяч пользователей. В компаниях пояснили, что появившиеся в сети базы данных содержат лишь публичные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов.

«Мы проверили все три части базы, в каждой из них содержится по 100 тысяч уникальных записей. Ни паролей (или их хэшей), ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили», — рассказали в Avito. Там также отметили, что вся опубликованная информация могла быть собрана с помощью парсинга — способа быстрого получения открытых данных с сайтов.

Кроме того, в компании «Юла» «Ленте.ру» сообщили, что надежно защищают информацию своих пользователей. В частности, в онлайн-сервисе есть функция скрытия номера телефона, при использовании которой звонки можно получать лишь через само приложение.

Сведения об утечке опубликована ранее сегодня газета «Коммерсантъ». Отмечалось, что в опубликованных базах содержится информация о номере телефона пользователя, его адресе, регионе и часовом поясе, а также сведения о категории товара, который он выставил на продажу.