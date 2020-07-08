Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу

В сети появились сообщения о продаже доступа к камерам наблюдения в Москве, а также архиву видео за пять дней. Специалисты считают, что это дает возможность следить за москвичами. В департаменте информационных технологий (ДИТ) столицы принадлежащей Григорию Березкину газете РБК эту информацию не опровергли.

О продаже доступа сообщила группа экспертов Shadow Intelligence в Twitter и Telegram-канал «Утечки информации». По их данным, объявления размещает человек под ником Zpoint. В сообщении говорится, что камеры находятся в парках, школах, поликлиниках и на входах в жилые здания.

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В объявлении утверждается, что покупатель может получить доступ к ним в реальном времени, а также к архиву видео за пять дней. Согласно данным столичного ДИТ, именно столько времени и хранится информация с камер на территории Москвы. По данным Telegram-канала, стоимость доступа составляет около 30 тысяч рублей.

Источник, близкий к ДИТ, подтвердил РБК подлинность данных. В официальном комментарии представитель не опроверг информацию из сети и отметил, что доступ может быть только у уполномоченных сотрудников органов исполнительной власти и правоохранительных органов. «Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», — пояснил он.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал «Газете.Ru», что подобные объявления периодически появляются. По его словам, злоумышленник с таким доступом сможет вести удаленную слежку как за конкретным объектом, так и за отдельными людьми, в том числе через камеры сопровождать человека по улицам до момента входа в метро.

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