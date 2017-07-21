Из камеры в камеру

В конце июня неизвестные запустили сайт Je suis maidan, где опубликовали личные данные участников акций протеста в Москве и регионах. Их вычислили с помощью FindFace — популярного российского сервиса по распознаванию лиц, специально созданного для поиска людей в социальных сетях. «Лента.ру» выяснила, как сторонники оппозиции засветились на митингах и кого стоит за это винить.

Улыбнитесь, вас снимают

«Символом протестных движений в мире стал Аноним в маске Гая Фокса. Но на практике ни о какой анонимности на уличных акциях речи быть не может», — утверждают неизвестные авторы Je suis maidan.

В конце июня они опубликовали в открытом доступе фотографии 32 участников несогласованного митинга 12 июня на Тверской, заботливо подписали имена и поставили ссылки на профили во «ВКонтакте». Через неделю та же судьба постигла протестовавших в регионах, а вскоре список пополнили и активисты штабов Навального, устроившие агитационный «субботник» 8 июля.

Всех их нашли на снимках федеральных изданий и блогеров, а также подготовленной порталом Life гигапиксельной панораме митинга на тверской, а затем вычислили через сервис FindFace, позволяющий найти людей по фотографиям во «ВКонтакте». Московские власти еще за пару дней до митинга 12 июня предупреждали об установке камер с функцией распознавания лиц специально для наблюдения за ходом протестов.

Скриншот: jesuismaidan.ru На сайте Je suis maidan вычислили участников митингов против коррупции.

Через пару дней после запуска Je suis maidan несколько активистов пожаловались на угрозы в соцсетях. Некоторые из них рассказали, что не участвовали в несогласованных акциях и случайно попали в объективы камер, а на некоторых снимках изображены не они, а отдаленно похожие на них люди.

Создатели FindFace опровергли свою причастность к сайту и объяснили, что приложение находится в открытом доступе, а значит, воспользоваться им может кто угодно.

Подозрительные лица

FindFace уже не в первый раз становится удобным инструментом для деанонимизации в сети, хотя его создатели вряд ли могли подумать, что сервис будут использовать именно для этого. После запуска в феврале 2016 года он в первую очередь позиционировался как приложение для знакомств, хотя совладелец проекта — венчурный инвестор Александр Кабаков позже признавался, что на самом деле хотел продемонстрировать возможности технологии по распознаванию лиц.

Основой для нее послужил алгоритм компании NTechLab, в 2015 году победивший аналогичную разработку от Google в организованном университетом Вашингтона престижном конкурсе MegaFace Challenge, а через два года ставший лидером престижного рейтинга Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США.

Правда, широкую известность FindFace принесли не победы в профессиональных конкурсах, а вирусные акции простых пользователей сети. В марте 2016 года один из них рассказал трогательную историю о том, как с помощью FindFace нашел двух девушек, случайно сфотографированных им шесть лет назад.

Спустя две недели петербургский фотограф запустил проект YOUR FACE IS BIG DATA: незаметно фотографировал пассажиров метро, находил их профили во «ВКонтакте» и сравнивал реальные снимки с аватарками. Автор объяснил, что благодаря развитию технологий вычислить человека не составляет никакого труда, но большинство не хочет признавать это, по-прежнему «закрываясь на публике и открываясь в социальных сетях».

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости С помощью Findface пользователи сети вычисляли преступников и порнозвезд.

Буквально через пару дней о FindFace прознали пользователи имиджборда «Двач». Они использовали распознавание лиц в привычном для себя ключе: отсмотрели сотни любительских порнороликов, сделали скриншоты с лицами актрис, нашли их во «ВКонтакте» и устроили массовую рассылку для родных и близких.

Крестовый поход анонимов против ведущих двойную жизнь девушек развернулся на более чем 70 тредов с названиями вроде «Ищем шкур, которые снимались в порно или работали проститутками» и спровоцировал не одну личную драму. Например, преподавателю петербургской гимназии Светлане Тополь пришлось уволиться с работы и развестись с мужем, неожиданно узнавшим о пристрастии жены к приватным вебкам-чатам.

А вот обитатели популярного интернет-портала «Пикабу» использовали FindFace с куда более благими целями, вычислив двух поджигателей многоквартирного дома на окраине Петербурга с помощью видеозаписи с камер наблюдения.

Все эти события получили громкую огласку в СМИ, а сервис всего за пару месяцев привлек более миллиона пользователей, но неизбежно спровоцировал дискуссии о защите частной жизни и диктате технологий.

Прятаться бесполезно

Впрочем, основатель NTechLab Артем Кухаренко не считает это проблемой. «Если подумать, FindFace портит жизнь либо тому, кто занимается нехорошими вещами, что не очень-то и плохо, либо тому, кто не задумывается над тем, что выкладывает в социальные сети. Приложение все меняет. Люди начинают корректировать свое поведение», — уверен он.

С ним согласен и один из создателей FindFace Максим Перлин: «Человек должен понимать, что если он что-то загружает во "ВКонтакте", Instagram или Facebook, каждый может получить к ним доступ. Готовы ли к этому граждане нашей страны — вопрос. На мой взгляд, не особо. Я рад, что такими способами мы этот процесс ускоряем. Это как детей кидают в воду, а они не умеют плавать, и в стрессе учатся быстрее».

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ» Создатель NTechLab уверен, что из-за сервисов распознавания лиц люди скорректируют свое поведение.

Будто подтверждая его слова, в июне 2017 года разработчики FindFace объявили о запуске обновленной версии программы, использующей базу данных в полмиллиарда лиц.

Впрочем, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов придерживается иного мнения. По его словам, проблему с приватностью россиян решат правильные формулировки закона о больших пользовательских данных.

«По сути это такое же богатство, как и природные недра: формально они принадлежат народу, но их добыча контролируется государством. Нужно принять законодательную базу, которая определит порядок хранения и передачи таких данных, ведь с их помощью можно получить всю информацию о пользователях, — уверен IT-предприниматель. И тогда всякие анонимы не смогут вот так просто распознавать людей по фотографиям, это перейдет сугубо в ведение МВД и ФСБ. А их работа регламентируется другими законами».