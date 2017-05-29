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Алгоритм NtechLab занял первое место в рейтинге Минторга США

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Основатель NTechLab Артем Кухаренко
Основатель NTechLab Артем Кухаренко

Российский разработчик решений в области нейронных сетей NTechLab, запустил новую версию продукта для бизнеса с уникальным комплексом услуг, включающим собственный модуль детектирования лица, технологию по распознаванию, определению пола, возраста и эмоций человека. Алгоритм, используемый в FindFace Enterprise Server SDK 2.0, занял первую позицию в рейтинге мирового бенчмарка Facial Recognition Vendor Test, организованного Национальным институтом стандартов и технологий (НИСТ) Министерства торговли США и оставил далеко позади всех остальных участников теста. Высокий результат сертификации НИСТ является одним из ключевых факторов, который учитывается при принятии решений в тендерах государственных и коммерческих организаций во всем мире. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Обновленная версия сервера SDK 2.0 обладает широкой функциональностью. Появилась возможность распознавания семи базовых и 50 составных эмоций людей (первичная и скрытая), определения пола и возраста с погрешностью не более трех лет. При этом повысилась точность и скорость работы самого алгоритма распознавания лиц — поиск по базе в 1 миллиард фотографий занимает менее 0,5 секунд и обеспечивает 20 миллионов сравнений в секунду на четырехядерном процессоре.

Также Ntechlab создала собственный модуль детектирования лица, построенный на нейронной сети - перед началом распознавания, необходимо определить, какая часть изображения является лицом, именно для этой задачи компании обычно используют алгоритмы сторонних разработчиков.

«Тестирование алгоритмов распознавания лиц это сложный и наукоемкий процесс, для которого нужны большие базы фотографий, состоящие из миллионов изображений, требуются квалифицированные специалисты, эксперты и ученые. Поэтому крайне важен институт независимого тестирования, который давал бы объективную оценку работающим технологиям. Важно отметить, что НИСТ не выкладывает тестовую базу фотографий в открытый доступ, что не дает возможности недобросовестным разработчикам алгоритмов переобучиться под конкретный конкурс. Сертификация НИСТ признана одним из самых авторитетных открытых тестов по биометрии, за отчетами которого следят государственные и коммерческие организации во всем мире. Сейчас мы ведем переговоры о возможной интеграции нашего алгоритма с лидером производства оборудования для автоматизированного прохождения паспортного контроля на рынке США и топовые результаты теста значительно усиливают наши позиции», — отметил основатель NtechLab Артем Кухаренко.

Facial Recognition Vendor Test проверяет работу алгоритмов на четырех масштабных базах фотографий, максимально приближенным к реалистичным сценариям использования технологии распознавания лиц - сравнение человка с фото на визе, поиск по базе преступников, анализ селфи для использования в ретейле и банковской сфере, и видеопотока.

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