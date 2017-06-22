FindFace увеличил базу поиска до полумиллиарда лиц и стал в два раза быстрее

Разработчики сервиса FindFace, позволяющего найти человека по фотографиям в социальной сети «ВКонтакте», объявили о запуске обновленной версии программы, обеспечивающей большую точность и скорость поиска людей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В основе новой версии лежит алгоритм, с которым компания NtechLab заняла первое место в рейтинге Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США — одном из наиболее авторитетных мировых тестов, определяющих качество решений в области биометрии.

Онлайн-сервис FindFace был запущен в феврале 2016 года и менее чем за три месяца достиг миллиона подписчиков. Сейчас число активных пользователей превышает 1,2 миллиона. Благодаря совершенствованию технологии, NtechLab удалось в два раза увеличить скорость поиска человека до 0,15 секунды против 0,3 секунды при запуске сервиса. Существенно повысилась точность поиска - на старте проекта она составляла 70% по базе в 250 миллионов фотографий, что было достаточно для решения большинства задач пользователей. Сейчас точность выросла до 85%, при этом поиск ведется по базе в 500 миллионов лиц. Алгоритм распознает человека на фото независимо от качества кадра, плохой освещенности, различных ракурсов съемки, наличия головного убора, очков и т.п.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием алгоритма, чтобы предоставлять пользователям лучший по точности и скорости работы продукт. В частности, в поиске используется набор уникальных характеристик лица, который генерируется нейронной сетью. Также качество поиска зависит от способности алгоритма определить, какая именно область изображения является лицом. Большинство компаний на рынке использует для этого решения от сторонних производителей, однако мы разработали собственный детектор лиц на основе нейронной сети", — отметил основатель NtechLab Артем Кухаренко.

«Сразу после запуска FindFace мы поняли, что сервис востребован очень большой аудиторией пользователей - за три месяца мы набрали миллион подписчиков практически без затрат на рекламу. Несмотря на то, что у сервисе есть бесплатный базовый функционал, мы видим значительный рост платных подписчиков, каждый месяц их число увеличивается и составляет несколько тысяч человек. Мы со своей стороны постоянно развиваем сервис, как совершенствуя технологию поиска, так и добавляя возможности и функции, отвечающие новым потребностям наших клиентов. На сегодняшний день FindFace по-прежнему остается уникальным сервисом и для нас принципиально важно использовать лучший алгоритм на рынке, не только в России, но и во всем мире, и такая возможность у нас есть благодаря партнерству с NtechLab», — подчерунул основатель FindFace Максим Перлин.

