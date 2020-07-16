Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии

Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса. Автор текста, правовой аналитик Дамир Гайнутдинов, перечислил шесть технологий сбора и проверки сведений о частной жизни, которые использовались во время карантина.

В частности, осуществлялся сбор информации о гражданах, прибывающих в страну, регион или населенный пункт; использовалась система цифровых или аналоговых пропусков (позволяла ограничивать виды транспорта и цели передвижения) и видеонаблюдение (в том числе с функцией распознавания лиц). Местонахождение граждан отслеживалось по геолокационным данным, передаваемым мобильными устройствами и следящими приложениями. Кроме того, говорится в докладе, функции наблюдения делегировались представителям ведомств и «частных субъектов».

По мнению Гайнутдинова, опыт, полученный во время карантина, может позволить в любое время «быстро развернуть плотное наблюдение».

Отдельное внимание он обратил на ситуацию в Москве. По словам Гайнутдинова, в столице до начала пандемии была создана крупнейшая в России сеть камер видеонаблюдения, подключенная к системе распознавания лиц. Эти камеры использовались для выявления нарушителей карантина, а дорожное видеонаблюдение — для оформления штрафов за езду без пропуска.

Правозащитник отметил, что в Москве также дифференцировали граждан «по объему доступных прав и свобод»: привилегированные граждане (те, чье нахождение на рабочем месте было принципиально важно) имели право покидать место жительства; обычные граждане должны были оформлять пропуск, не имея права покидать место жительства без особых оснований. Изолированные лица с диагностированным COVID-19 или ОРВИ подлежали электронному контролю с помощью приложения «Социальный мониторинг».

В докладе также обращается внимание на то, что во время режима самоизоляции почти половине российских регионов предоставили чрезвычайные полномочия, включающие возможность контролировать частную жизнь граждан. При этом, замечает правозащитник, в некоторых регионах произошли утечки данных граждан. Например, в Чувашии в публичном доступе появились личные данные (фамилии, возраст, адрес и место работы) 17 человек с подтвержденным COVID-19. Отмечается, что люди, чьи данные оказались в открытом доступе, подвергались травле.

В Москве режим самоизоляции был отменен 9 июня. С 15 июля для въезжающих в Россию из-за рубежа отменят двухнедельную изоляцию. На въезде иностранцам необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса, либо сдать тест уже в России.