В России предложили впервые амнистировать административные штрафы

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил впервые амнистировать административные штрафы — речь идет о наказании, назначенном нарушителям режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Это следует из доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.

Штрафы предлагается отменить в досудебном порядке при условии, что нарушение самоизоляции не повлекло негативных последствий — например, никто не заразился от нарушителя. Речь идет обо всех штрафах, а не только тех, которые были выписаны из-за сбоя в приложении «Социальный мониторинг».

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — говорится в докладе.

В СПЧ считают, что такая амнистия полностью соответствует конституции и не противоречит административному законодательству, несмотря на то, что подобных прецедентов в России еще не было. В докладе уточняется, что, с юридической точки зрения, для проведения амнистии Госдуме нужно издать соответствующий акт.

В мае первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерок заявил, что москвичам не предоставят полную амнистию по штрафам за нарушение режима самоизоляции, выписанным через приложение «Социальный мониторинг». Он напомнил, что существует система оспаривания штрафов, и добавил, что собранные таким образом деньги направят на борьбу с коронавирусом.

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