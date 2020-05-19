Водителям в Москве аннулировали штрафы за ошибки в пропусках

В Москве отменили 133 штрафа автомобилистам, которые неверно написали номера машин при оформлении цифрового пропуска для передвижения по городу. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В ведомстве отметили, что причиной отмены штрафов стала малозначительность — автомобилисты ввели неточно букву или цифру в номере машины, и это означает, что москвичи просто оказались невнимательными. «Подчеркнем, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Мы видим, сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3 процентов, и понимаем, что люди могут ошибиться», — рассказали в пресс-службе МАДИ.

Кроме того, 133 автомобилистам напомнили, что важно скорректировать госномер при оформлении новых пропусков, чтобы потом снова не выписали им штрафы.

Чтобы обжаловать штраф, можно воспользоваться сайтом mos.ru или «Автокод», пояснили в ведомстве. Уточняется, что при обжаловании на mos.ru москвичам важен специальный протокол в разделе «Формы документов» — его остается заполнить и перейти по ссылке mos.ru/madi, чтобы отправить электронное обращение. Если столичный житель хочет решить проблему через «Автокод», то есть раздел на сайте «Обращения» с выделенной графой «Обращения в МАДИ». Затем остается нажать на клавишу «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении» и расписать проблемный вопрос.

По состоянию на 19 мая в Москве выявлено 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в столице насчитывается около 150 тысяч инфицированных. 31 тысяча пациентов за все время вылечились, а 1651 человек скончался от осложнений. В России за сутки выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев в стране за весь период — 299 941.



