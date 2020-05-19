В России четвертый день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России четвертый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в Telegram.

Так, согласно данным оперштаба, в субботу, 16 мая, в стране выявили 9200 случаев заражения коронавирусом, в воскресенье, 17 мая — 9709 случаев, в понедельник, 18 мая сообщалось о 8926 новых случаях. 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 новых случаях COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию. О стабилизации ситуации с коронавирусом в стране заявила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что исключение составляют семь регионов.

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