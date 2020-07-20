Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть

Данные более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть и оказались в открытом доступе. Об этом сообщается на сайте исследовательской группы организации vpnMentor.

Уточняется, что данные принадлежали пользователям приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса юзеров. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей. Общий объем утечки — 1,2 терабайта.

В конце июня данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram утекли в сеть. База, занимающая примерно 900 Мбайт, оказалась на одном из форумов даркнета. Она позволяет узнать номера телефонов пользователей.