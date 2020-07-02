Лазейка в популярной соцсети позволяла следить за миллионами пользователей

В популярной соцсети Facebook нашли лазейку, которая позволяла разработчикам приложений регулярно получать данные миллионов пользователей, несмотря на действующий запрет на это. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что механизм конфиденциальности Facebook блокирует доступ приложений к пользовательским данным, если ими не пользовались в течение 90 дней. Однако в соцсети обнаружили, что в некоторых случаях механизм безопасности не срабатывал.

В Facebook подсчитали, что около пяти тысяч разработчиков программ получали пользовательские данные и могли следить за ними даже после истечения срока доступа приложений к информации.

По словам главы отдела по взаимодействию с разработчиками программ Facebook Константиноса Папамилтиадиса (Konstantinos Papamiltiadis), проблему исправили вскоре после обнаружения. Он заверил пользователей, что системы безопасности не дадут доступ к тем данным, к которым пользователи ограничили доступ в настройках аккаунта.

В апреле сообщалось, что данные более 267 миллионов пользователей Facebook утекли в сеть. Личную информацию пользователей популярной соцсети выставили на продажу в даркнете и на хакерских форумах.

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