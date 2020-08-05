Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

По словам специалиста по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, злоумышленники под видом развлекательного контента распространяют рекламные и вредоносные программы: добавляют их в файлы с названиями популярных шоу, а также используют известные бренды для проведения фишинговых атак. «Среди зловредов встречаются различные троянцы, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, или красть пароли от онлайн-банкинга, а также программы-шпионы, с помощью которых можно получить доступ к информации на устройстве», — предостерег он.

Консультант Центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Гон добавил, что пиратские ресурсы могут запросить данные соцсетей, паспортные данные или банковской карты, например, под предлогом оформления пробного периода. В результате данные будут скомпрометированы, деньги похищены, а сам пользователь столкнется с шантажом и вымогательством.

Техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков в свою очередь отметил, что если для просмотра видео сайт требует скачать дополнительное программное обеспечение, например Java или Flash Player, то его необходимо сразу закрывать. «Ни в коем случае никакие файлы, включая файлы приложений, а также файлы, заявленные как видео или документы, скачивать с таких сайтов нельзя», — призвал специалист.

Россиянам посоветовали иметь антивирус на всех устройствах и пользоваться исключительно легальных контентом. «Стоимость месячной подписки у множества отличных легальных ресурсов для просмотра сериалов и фильмов, сейчас составляет очень небольшую сумму, сопоставимую со стоимостью хорошей плитки шоколада», — заключил директор управления информтехнологий ESET Russia Руслан Сулейманов.