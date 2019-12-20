В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.

Специалисты Group-IB Anti-Piracy в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал». Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала более десяти тысяч наименований, среди которых были киноновинки, популярные фильмы и сериалы.

Владелец сети получал контент от одного из крупнейших пиратских CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) — Moonwalk, который прекратил работу в октябре 2019 года.

Привлеченные к расследованию специалисты Group-IB выявили цифровые следы преступника, а затем установили его личность. Им оказался житель Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).

Подозреваемого задержали, он стал сотрудничать со следствием, признав вину. Однако в суде он изменил свою позицию, заявив о невиновности. В результате Красногорский горсуд признал мужчину виновным в нарушении авторских прав законных владельцев видеопродукции. С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Несмотря на условное наказание пирату в Group-IB считают, что создан важный прецедент привлечения незаконных распространителей авторского контента к уголовной ответственности.

В 2019 году рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение. Его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на треть ниже показателя 2018 года.

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