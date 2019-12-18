В России полностью заблокировали популярный пиратский кинотеатр LostFilm

Роскомнадзор целиком заблокировал портал LostFilm.tv. Платформа является одним из наиболее популярных пиратских кинотеатров.

В универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам или их страницам значится, что ресурс был заблокирован на основании решения Мосгорсуда от 16 сентября 2019 года.

На сайте высшего судебного органа столицы сообщается, что заявителем стала компания Warner Bros. Entertainment Inc. Защищаемый объект авторских прав — сериал «Супергерл».

Сервис внесен в реестр на основании статьи 15.6, предусматривающей постоянное ограничение доступа к сайту из-за нарушения авторских прав.

Это не первый случай, когда платформа LostFilm становится объектом блокировки. Однако ранее ведомство ограничивало доступ лишь к определенным страницам портала, а не ко всему ресурсу в целом.

Портал LostFilm был создан как фанатское сообщество, посвященное сериалам. Позднее у сайта появилась своя студия озвучания.

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